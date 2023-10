Canvis als Globus d'Or

Actualitzada 02/10/2023 a les 06:10

Els Globus d’Or afegiran dues noves categories en la propera edició, que se celebrarà el 7 de gener: la d’èxit cinematogràfic i de taquilla, i la de millor actuació en un especial de stand up de comèdia en televisió.

Les pel·lícules elegibles per a la primera nova categoria seran les més taquilleres o més vistes de l’any que també aportin “excel·lència creativa”, segons ha informat l’organització a través d’un comunicat difós pel mitjà especialitzat Variety. Els films aspirants hauran d’haver recaptat almenys 150 milions de dòlars des de la seva estrena, dels quals 100 milions han de procedir de la taquilla dels Estats Units.

A més, les produccions estrenades en plataformes digitals que podran ser tingudes en compte per a una de les vuit nominacions hauran de comptar amb un nombre d’espectadors proporcional als ingressos esmentats, que serà constatat per “fonts fiables del sector”. En cas de complir amb els requisits, les cintes triades també podran competir en les categories de millor pel·lícula dramàtica, de comèdia, animació o llengua no anglesa.

Per a la segona nova categoria, es consideraran els especials de stand up comedy emesos en TV, plataformes o cable i estrenats en un mitjà reconegut. Les produccions hauran de tenir una durada mínima de 30 minuts i hi haurà sis nominacions.

Totes les nominacions seran presentades l’11 de desembre, i fins al moment no s’ha determinat quina cadena emetrà la gala. L’organització assegura que negocia amb diverses empreses, després que la seva vinculació amb l’NBC expirés aquest any. La cerimònia dels Globus d’Or del 2023 va suposar el retorn dels guardons a la televisió després de l’esdeveniment no televisat del 2022, enmig de la polèmica per la falta de representació afroamericana entre els membres de l’extinta Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood i acusacions de corrupc