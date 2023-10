Retorn a l'oficina

Actualitzada 01/10/2023 a les 06:35

Els fidels seguidors de The Office estan d’enhorabona. El retorn d’aquesta mítica sèrie a la petita pantalla, un fet que ja feia temps que es rumorejava, podria estar més prop del que esperaven. Aquests dies s’ha pogut saber que la ficció estaria preparant la tornada de la mà de Greg Daniels, el showrunner original de la producció americana.

Aquesta darrera setmana han sortit a la llum alguns projectes que estarien esperant posar-se en marxa un cop finalitzada la vaga de guionistes de Hollywood. Entre aquests, tal com ha informat el periodista Matt Belloni a través del seu newsletter a Puck News, hi hauria un reboot de la famosa sèrie que va protagonitzar Steve Carell, i que va estar en antena durant nou temporades.

Segons Belloni, Greg Daniels, qui va ser showrunner de l’adaptació americana de la ficció que va idear Ricky Gervais al Regne Unit, estaria involucrat en aquesta possible nova etapa. De moment, la cadena NBC no ha fet cap anunci oficial sobre aquesta qüestió. No obstant això, el citat periodista assegura que el projecte s’endegarà aviat, ara que l’aturada dels autors s’ha donat oficialment per acabada després que el seu sindicat ja hagi assolit i validat un acord amb els productors per a un nou conveni col·lectiu.

The Office és l’exemple perfecte de com l’adaptació estrangera d’una ficció pot triomfar més que l’original. I és que la sèrie protagonitzada per Carell era la versió nord-americana de l’original britànica, que va tenir el mateix Gervais i Stephen Merchant com a principals artífexs.

La sitcom es va estrenar al Regne Unit l’any 2001, on es va emetre fins al 2003. Finalment, la versió estatunidenca creada per Greg Daniels (Parks & Recreation) a partir de la idea de Gervais i Merchant va ser la que va acabar aconseguint un major reconeixement internacional.

En aquest sentit, les aventures i desventures dels empleats de l’oficina de Dunder & Mifflin a Scranton van causar un gran fervor entre el públic quan es van emetre entre 2005 i 2013. Ara, quan ha passat una dècada des del final de la ficció, la sèrie podria viure aquest retorn.

Els directius d’NBCUniversal tenen motius per reflotar el format. Cada vegada que les nou temporades han aparegut en una plataforma de continguts, el públic ha tornat a ells com només passa amb les comèdies més reeixides.