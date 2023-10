Actualitzada 01/10/2023 a les 06:42

El Rei Lleó II, el retorn de Scar, de la Cia. On Beat Producciones, presenta una visió innovadora tant per la proposta de guió com per la posada en escena, on es relata com una tribu africana reviu a Scar buscant el seu rei i aquest els explica la història de Simba des d’un punt de vista molt diferent del que es coneix. Hora: 17 h.Encamp.

TALLER

Taller de reciclatge amb Marissa MacDonald

El taller familiar comptarà amb l’assitència de l’experta en reciclatge MArissa MacDonald, que oferirà un taller sostenible utilitzant les lones que han servit com a material de promoció de les exposicions anteriors. Hora: 11 i 12 h.Escaldes.

ACTIVITATS

‘3A Edició dela Pitavola del Comapedrsa'

Torna la Pitavola, una fira mercat de tardor d’artesania i gastronomia del Pirineu, que omplirà el nucli antic d’Arinsal. S’han programat sortides, tallers i activitats per a tota la família, totalment gratuïtes, per apropar la natura i la tradició a tothom. Poble d’Arinsal. La Massana.

DANSA I MÚSICA

‘Bram’

Bram és un crit profund, visceral, fort i eixordador. És un crit des de l’entranya. Se’l sent a la terra baixa i arriba als cims més alts. Traspassa la foscor de l’hivern i acaricia la llum de l’estiu. Hora: 12 h.Ordino.

‘Alma’

Amb Alma imaginem un futur distòpic en què les persones es fan servir per fer experiments, com si fossin ratolins de laboratori. Fins on seran capaços els nostres dos personatges de resistir, envoltats i alimentats per un món plàstic i sintètic? Hora: 11 h. Teatre de Les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS



‘Notes sobre l’antropocè’

L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.

'Abans miràvem la lluna per tot'

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.

‘Efimer’

Mostra de fotografies que capturen la desconstrucció de l’antiga plaça de Braus: maquinària, operaris, l’arquitectura mateixa; tot es captura fantasmagòricament, sense matèria, com un procés més que un instant. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.