Renovació sorpresa

Actualitzada 30/09/2023 a les 06:35

Durant els dies de furor amb El juego del calamar, inevitablement tota l’atenció de l’audiència es va centrar en la producció asiàtica que Netflix pogués tenir en catàleg, per erigir-se de sobte com un contingut molt prometedor. I, efectivament, hi havia una sèrie japonesa que ja aleshores estava arrasant i que a mesura que l’impacte de la ficció coreana es diluïa guanyava més i més audiència. Alice in Borderland va estrenar la segona temporada el desembre del 2022 i es va donar per fet que seria l’última. Havia arribat el final (oficial) de la sèrie.

En aquest sentit, cal ressaltar que Alice in Borderland es basa en un manga d’Haro Aso, l’adaptació del qual es va tancar amb aquesta segona temporada. No obstant això, el triomf de la sèrie ha fet canviar d’idea els seus responsables. La ficció es va convertir en el més vist de Netflix al Japó en la història de la plataforma, i es va colar en el Top 10 en 90 països, aconseguint el número 1 en 17 d’ells. Netflix es trobava davant d’un filó, així que no ha dubtat a animar els creadors a continuar la història.

Segons The Hollywood Reporter, Alice in Borderland ha estat renovada per a una tercera temporada, notícia que s’ha confirmat en una recent conferència a Bali, Indonèsia, on Minyoung Kim ha compartit novetats amb el públic com a vicepresident de contingut a Àsia-Pacífic.

Tot i que no ha pogut aventurar una data d’estrena, Kim sí que ha confirmat que Shinsuke Sato tornarà a dirigir els nous capítols. Així mateix, el públic podrà continuar gaudint amb les interpretacions dels actors principals: Tao Ysuchiya en el paper d’Usagi i Kento Yamazaki com Arisu, la protagonista de la història, que és transportada a un univers alternatiu on haurà de sotmetre’s a diversos jocs perillosos per poder sobreviure.