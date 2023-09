El sabor autèntic dels tes. Degustació de sis varietats

Actualitzada 30/09/2023 a les 06:37

Descobreix i aprèn tota la riquesa i varietat d’aquesta beguda mil·lenària. Amb Qian Wang i Alex Andrés de Lovedrinktea. Hora: 11 h.Escaldes-Engordany.

TALLER

‘Urgències en Pediatria’

Coneixerem les cures adequades i els temes a tenir en compte amb alguns símptomes. Hora: 10.30 h.

Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

Taller de reciclatge amb Marissa MacDonald

El taller familiar comptarà amb l’assistència de l’experta en reciclatge Marissa MacDonald, que oferirà un taller sostenible utilitzant les lones que han servit com a material de promoció de les exposicions anteriors. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Thyssen. Escaldes.

CURSOS I TALLERS

‘La Capsa, espais de creació. Portes obertes’

Durant la jornada de portes obertes tindran lloc una sèrie de tallers gratuïts per donar a conèixer les activitats de La Capsa, espais de creació.

Hora: de 10.30 a 18 h. La Capsa, espais de creació. Ordino.

‘Zumba solidària’

Masterclass de zumba en benefici de Creu Roja Andorrana. Hora: 18 h. Antiga caserna de bombers. Andorra la Vella.

ESPECTACLE

‘Arrels d'arreu’

Teatre de text a partir d’un procés de creació. Hora: 18.30 h.Encamp.

‘FE(MINUS)’

Fe(minus) neix de la necessitat d’explorar i de preguntar-nos què va passar amb les bruixes a Andorra. Hora: a les 16 i a les 17.30 h. Església de Santa Eulàlia. Encamp.

‘Límits’

Espectacle de creació comunitària / hibridació escènica. Hora: 21.30 h.Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS



‘Notes sobre l’antropocè’

L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura. Sala d’exposicions de Govern. Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.

Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.

'Abans miràvem la lluna per tot'

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.