El torn dels actors

Actualitzada 29/09/2023 a les 06:42

El sindicat d’actors de Hollywood (SAG-AFTRA, per les sigles en anglès) va acordar la matinada d’ahir (hora d’Andorra) reunir-se amb els representants dels estudis de cinema i televisió dilluns vinent per tal de continuar amb les negociacions d’un nou conveni col·lectiu, després de més de dos mesos de vaga.

A través d’un missatge publicat a la xarxa social X (abans Twitter), el sindicat va anunciar el retorn a la taula de negociació amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), que engloba els principals estudis, a partir del pròxim 2 d’octubre. Mentrestant, “us animem a continuar acudint als piquets cada dia”, va dir el grup en el seu missatge. Des que van començar les protestes, el mes de juliol, les negociacions havien estat totalment congelades.

L’anunci es produïa amb prou feines unes hores després de la fi de la vaga dels guionistes de Hollywood, que portaven sense treballar des del mes de maig per reclamar millores en la seva retribució pels drets residuals per l’streaming i protecció enfront de l’ús de la intel·ligència artificial, entre altres demandes.

La pugna es va resoldre, almenys en principi, diumenge passat, quan l’AMPTP i els líders del sindicat de guionistes (WGA) van anunciar un principi d’acord que inclou moltes de les peticions el gremi, si bé encara falta que les bases el ratifiquin. Està previst que aquest procés de validació es dugui a terme durant la setmana vinent.

El sindicat d’actors comparteix gran part de les reivindicacions dels guionistes, per la qual cosa s’espera que la resolució del conflicte dels autors amb el WGA serveixi per aplanar el camí per als intèrprets. El SAG-AFTRA va començar la seva vaga el 14 de juliol, la qual cosa ha obligat a aturar el rodatge de nombroses produccions, tant de cinema com de televisió, i ha retardat l’estrena d’esperades pel·lícules, com Dune: Part Two.