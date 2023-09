Actualitzada 29/09/2023 a les 06:43

Concert de lluna plena

Concert sanador-meditatiu i vibracional amb bols tibetans. Hora: 20.15 h.

Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

TALLER

‘Baby sport’

Taller per a nadons, per potenciar les seves habilitats motrius, reforçar-los la musculatura i assegurar-los una bona evolució motora i sensorial. Hora: 17 h.Escaldes-Engordany.

ESPECTACLE

‘Dels gentos perdutgs, dels sons oblidats’

Espectacle de dansa que s’inspira en les antigues pràctiques agrícoles de la sega del blat. Manifesta l’essència i la bellesa d’un llegat identitari amb la intenció de conservar el record i la memòria dels nostres avantpassats. Hora: 17.30 h. Farga Rossell. La Massana.

‘Entreteixits’

Espectacle amb números de teles a dobles, trapezi, dansa amb malabars i acrobàcies. Hora: 16 i 17.30 hores.

Prat Gran. La Massana.

‘Quatre dones i el sol’

L’acció se situa en un poblet del Pirineu aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la broma. Els joves del poble són a la guerra i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mosso per ajudar-los en les tasques del camp. L’arribada d’un home jove pertorbarà l’ordenada vida de la casa i de les quatre dones de la família. Hora: 21.30 hores.

Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

CONFERÈNCIES

‘Cal Pal, cultura i identitat

Andrés Luengo, periodista del, prepara una taula rodona amb personatges que d’alguna manera van viure l’experiència de ser refugiats i de viure a l’exili. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.

LLETRES

‘La volàtil substància de cada bell crepuscle’

Una incursió en el món de la literatura, de les paraules, de la poesia, de la imatge i dels colors plens de sensibilitat. El poeta va ser un dels fundadors de la revista Portella l’any 2010 que va publicar 13 números, però que ara es pot seguir online. Amb Manel Gibert Vallès.

Hora: 19 h. Taranmana. Escaldes-Engordany.

L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.

'Abans miràvem la lluna per tot'

Reivindica la influència de la meteorologia en la vida quotidiana del Pirineu als segles XIX i XX. Creada i cedida per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, la mostra es completa amb peces de Patrimoni Cultural d’Andorra vinculades amb antigues formes de predicció del temps o de protecció davant de tempestes o pedregades. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 4 de novembre.