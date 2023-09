S'acaba l'aturada

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:59

Després de 148 dies d’aturada, el Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA) va anunciar la matinada d’ahir que posava fi a la vaga. La mesura s’ha fet efectiva aquesta mitjanit, després que els autors tanquessin un primer acord amb els estudis.Les juntes directives del WGA Oest i del WGA Est van votar unànimement a favor d’aixecar l’ordre de vaga. Ara, el nou conveni aconseguit diumenge passat amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP), que engloba els principals estudis, se sotmetrà a un vot de ratificació entre els dies 2 i 9 d’octubre. L’aixecament de l’aturada permet als guionistes tornar a la feina durant el procés de ratificació del pacte, i en cas que els membres rebutgin l’acord la vaga es reprendria.El WGA va iniciar les protestes el 2 de maig i dimarts passat el gremi va fer públics els detalls de l’acord, que presenta millores en temes que van ser clau durant la disputa, com ara els pagaments residuals per l’streaming o les proteccions davant l’ús de la intel·ligència artificial (IA), entre d’altres.Segons el sindicat, a l’acord es determina que la intel·ligència artificial no pot escriure o reescriure material literari i que els textos generats per IA no seran considerats material original. Així mateix, els guionistes podran fer ús de la IA si l’empresa ho autoritza, però les companyies no poden exigir als escriptors que utilitzin un programari d’IA per fer la seva feina.El gremi també va negociar nous drets residuals basats en l’audiència, en els quals es calcularan les visualitzacions d’acord amb les hores de streaming nacional dividides per durada. Així mateix, la remuneració residual per streaming a l’estranger es basarà ara en el nombre de subscriptors estrangers per als serveis disponibles a tot el món.El WGA va anunciar diumenge que el conveni col·lectiu amb l’AMPTP, que estarà vigent durant els pròxims tres anys, és “excepcional”, i va agrair el suport dels membres i el d’altres gremis en la lluita. El final de la vaga dels guionistes dona esperances al Sindicat d’Actors (SAG-AFTRA), que es manté en aturada des del 14 de juliol i que des d’aleshores no ha mantingut cap reunió amb els estudis, paralitzant gairebé íntegrament les produccions de Hollywood.