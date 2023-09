Avui pots escoltar un rumor força angoixant sobre una o més persones que coneixes o potser sobre la teva situació laboral. No et sorprenguis si més d'una persona et truca o escriu per informar-te'n. No obstant, aquesta informació podria no ser de fiar. Podria estar basada en insinuacions o fins i tot mentides. Tracta de localitzar els fets abans de tornar-te a la bogeria per això.