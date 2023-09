'Pedres'. Projecte artístic de la llançadora d'Encamp

Actualitzada 28/09/2023 a les 07:01

El projecte de la Marta es titula, que, precisament, evoquen la metàfora dels obstacles que s’hauran d’anar saltant (o jugant) al llarg del camí vital i professional. Hora: 20 h.Encamp.

CONFERÈNCIES

‘Teràpies essènies i egípcies’

Un viatge cap a un mateix, amb Rosa Albert. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

‘En Bum i el tresor pirata’

Amb motiu del Dia internacional de la música, la companyia Homenots presentarà per primera vegada al Pas de la Casa el conte musical protagonitzat per l’elefant Bum. Hora: 17.30 h. Biblioteca comunal. El Pas de la Casa.

LLETRES

‘La volàtil substsància de cada bell crepuscle’

Una incursió en el món de la literatura, de les paraules, de la poesia, de la imatge i dels colors plena de sensibilitat. El poeta va ser un dels fundadors de la revistal’any 2010, que va publicar 13 números, però que ara es pot seguir. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.