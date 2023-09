Actualitzada 28/09/2023 a les 21:22

Encamp ha estrenat aquesta nit 'Pedres', el darrer projecte de la Llançadora, un espectacle teatral creat per Marta Pelegrina. L'obra s'ha representat per primer cop a la sala de festes del complex d'Encamp amb "una gran resposta i ovació per part del públic", segons el comú. El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavi Fernàndez, ha felicitat les artistes i ha assegurat que "molts ens hem quedat bocabadats.