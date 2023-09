La teva concentració ha de ser gran avui. És probable que prestis més atenció que de costum. No et sorprenguis si et descobreixes adonant-te'n i sentint els pensaments i sentiments de les persones més que de costum. Aquest és un bon dia per llegir, estudiar, assistir a una classe oa una altra manera d'adquirir informació nova. Pots descobrir alguna cosa nova sobre un tema que realment t'interessa, i és possible que vulguis passar el dia llegint sobre això.