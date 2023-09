En compàs d'espera

Actualitzada 27/09/2023 a les 06:57

Els guionistes de Hollywood estaven ahir en espera de conèixer els termes del principi d’acord aconseguit la nit de diumenge entre el seu sindicat i els estudis i, tot i mantenir la cautela, també tenien esperances que la situació d’aturada es resolgui breument.

Els piquets que durant gairebé cinc mesos s’havien multiplicat fora de les oficines de Netflix a Los Angeles han estat aquestes darreres hores pràcticament deserts perquè molts guionistes i actors es trobaven celebrant la festivitat jueva de Yom Kippur. Al guionista Travis Adam Wright, coautor d’Eagle Eye, se li havia oblidat que el gremi estava en plena celebració i va acudir als piquets, on va dir a l’agència Efe que la seva reacció al principi d’acord ha estat de cautela.

“Cap de nosaltres ha vist l’acord, per tant, encara no podem opinar”, va dir el guionista. No obstant això, Wright va expressar confiança en els seus companys i especialment en el guionista Adam Conover, un dels líders de les negociacions i que ha arribat a dir a la xarxa social X (abans Twitter) que es tracta d’un “conveni excepcional”.

L’acord temptatiu aconseguit la nit del diumenge entre el Sindicat de Guionistes de Hollywood (WGA) i l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP) suposa el primer gran pas per al final de la vaga històrica que durant mesos ha impactat de ple en la indústria de l’entreteniment. L’acord per a la creació d’un nou conveni col·lectiu permet albirar la llum al final del túnel per a Hollywood, que manté aturades la majoria de les seves produccions a causa de les protestes, però els estudis encara han de negociar amb el gremi d’actors (SAG-AFTRA).

D’aquesta manera, es preveu que avui els actors continuïn congregant-se davant dels principals estudis, com Amazon, Netflix i Disney, i és possible que alguns guionistes s’hi uneixin en un gest de solidaritat, tot i que ja hagin aconseguit un acord. De fet, Wright, també guionista de The Lazarus Project, va dir que continuarà acudint als piquets en solidaritat amb els seus companys. “Seguiré sortint a fer costat als actors perquè ells ens van donar suport a nosaltres. Sense els actors els escriptors mai hauríem arribat a un pacte amb els grans productors”, va assegurar.

Els líders del Sindicat de Guionistes de Hollywood s’havien de reunir ahir a la nit (hora d’Andorra) per debatre entre ells sobre el principi d’acord i votar-lo, després del qual oferiran als membres del sindicat informació concreta dels pactes amb els estudis. Segons el mitjà especialitzat Variety, la vaga seguirà en vigor durant el procés d’aprovació i ratificació del conveni col·lectiu.