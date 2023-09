'La dona i la bicileta'

Actualitzada 27/09/2023 a les 06:58

L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.