L'avorriment i la inquietud et poden perseguir avui. Podries sentir la necessitat d'alliberar-te dels llaços que et lliguen a assumptes mundans, de fugir i buscar l'aventura, encara que no saps quin tipus d'aventura. Les parets poden estar tancant-se al teu voltant a la llar ia la feina. És possible que vulguis planificar algun tipus de sortida per a un cap de setmana vinent per tal de donar-te un merescut descans.