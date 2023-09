"La medicina al segle XXI, avenços i límits"

Actualitzada 26/09/2023 a les 06:14

En el camps de la genètica i la intel·ligència artificial, la medicina explora possibilitats desconegudes fins ara tant per a la diagnosi com per al tractament de les malalties. Aquesta expansió dels recursos terapèutics és especialment oportuna davant l’envelliment demogràfic de la població a escala mundial (càncer, malalties degeneratives i cròniques).Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘Les empreses diuen la veritat quan parlen de sostenibilitat’

Amb Nerea Moreno, directora de sostenibilitat, comunicació i clients de FEDA. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

TALLERS

‘Esferodinàmia’

Amb Cris Armengol i Paula Mulet, llevadores de Criand. Hora: 18 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Comissariada per Esteban Andueza, l’exposició explora una de les més poderoses i atraients línies d’investigació de l’artista sobre els hàbits i ecosistemes dels nostres mars i del món subaquàtic.Andorra la Vella. Fins al 16 de novembre.