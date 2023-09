Tensió entre veïns

Actualitzada 25/09/2023 a les 06:27

Movistar Plus+ ha trobat un projecte que s’alinea perfectament amb la seva estratègia relativa a continguts llicenciats. En els últims anys, ha quedat molt clar que, davant la creixent presència de les plataformes al mercat audiovisual mundial i les seves particulars produccions originals, un dels millors brous de cultiu per a la casa ha estat el mercat britànic, on es pot aconseguir contingut de qualitat i, en bona part dels casos, presumir d’estrelles. Tots dos àmbits quedaran coberts amb La pareja de al lado, que suposa la nova col·laboració de Sam Heughan amb Starz, la cadena on va saltar a la fama gràcies a Outlander.Com és ben sabut, l’èpic drama romàntic, immers actualment en la recta final, també es pot veure a Movistar Plus+ i, de fet, és un dels puntals pel que fa a la seva oferta de ficció internacional. A més, el servei de pagament també compta en el catàleg amb Men in Kilts, el docu-reality en el qual l’actor escocès emprèn aventures al costat del seu company Graham McTavish. Per tant, l’adquisició de La pareja de al lado suposa un moviment coherent que amplia el vincle amb Heughan.L’estrena de la ficció a la cadena britànica Channel 4 es produirà en algun moment de la pròxima tardor. Més endavant, l’altre soci encarregat de la producció, Starz, s’ocuparà del seu llançament als Estats Units el 2024. Per part seva, Movistar Plus+ no ha anunciat quins terminis seguirà amb l’estrena de la sèrie a la plataforma, i ha deixat ara com ara la data en l’aire amb un abstracte “pròximament”. En el moment en el qual estigui disponible, els espectadors podran descobrir un thriller d’alta càrrega sexual on es reflexiona sobre el desig, la infidelitat i la doble moral.El detonant de La pareja de al lado és l’arribada d’Evie (Eleanor Tomlinson) i el seu marit Pete (Alfred Enoch) a un exclusiu suburbi. Quan encara s’estan adaptant, coneixen a Danny (Heughan) i Becka (Jessica De Gouw), una parella que manté una relació marcada per les seves pròpies regles. Després d’un fet traumàtic, Evie es recolza en els seus veïns, i arriba a un punt en el qual els quatre personatges comencen a difuminar qualsevol mena de límit.La trama de la sèrie La pareja de al lado beu tant de la producció holandesa Nuevos vecinos, disponible a Apple TV+, com de la novel·la de Saskia Noort que la va inspirar.