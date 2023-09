Vila Medieval

Actualitzada 24/09/2023 a les 07:01

Es convidarà a descobrir el gènere del còmic i a crear onomatopeies pop, construïdes amb palets, còmics vivents i bafarades. Hora: 11.00 h-12.00 h.Escaldes-Engordany.10.30 h. Obertura del mercat medieval. Plantada de gegants i gegantons.10.30-13.30 h. Tir amb arc. Carrusel ecològic. Roda La Belle roue. Demostració d’oficis. Jocs tradicionals.11.00 h. Espectacle infantil. Cercavila de gegants i gegantons. Activitats d’art. Actuació dels Abanderats de Tortosa.12.30 h. Danses i cançons medievals.13.30 h. Cercavila musical.16.00 h-19.00 h Demostració d’oficis. Tir amb arc. Carrusel ecològic. Jocs tradicionals. Activitats d’art. Espectacle infantil. Cercavila.19.00 h Tancament del Mercat Medieval.Sant Julià de Lòria.Una excursió guiada amb un recorregut de 7 km i un desnivell positiu de 350 m. Cal anar amb calçat de muntanya, dur roba d’abrigar, aigua, crema solar, la documentació personal, el telèfon carregat i la medicació si és necessària. Hora: 9.00 h.Encamp.Cicle 30 anys de clàssica. Canya als museus. Hora 18.30 h. Visita a l’església i a les 19.00 h inici del concert.Ordino.Coneix quines funcions té un CTO, on trobar-ho i com identificar el que aporta valor. Amb Jorge Garcés d’Aumentium. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.Fotografies del poeta Manel Gibert. Són imatges que acompanyen el nou llibre del filòsof i poeta La volàtil substància del bell crepuscle (Anem editors).Escaldes-Engordany.Fins al 16 d’octubre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.