Intriga a Bilbao

Actualitzada 24/09/2023 a les 07:00

TVE continua ampliant la cartera de sèries que té previst que arribin a la graella de La 1 al llarg de la present temporada. La cadena pública ha anunciat que Detective Touré, ficció protagonitzada per Malcolm Treviño-Sitté i basada en les novel·les de Jon Arretxe, ha acabat el rodatge després de més de tres mesos de filmació. La sèrie combina intriga, humor i personatges entranyables, i ha estat creada pel guanyador del Premi Goya al millor guió adaptat de 2021, David Pérez Sañudo, i per Carlos Vila Sexto, guionista amb una llarga experiència en sèries detectivesques, amb la participació de Flora González Villanueva.Malcolm Treviño-Sitté interpreta al vital i carismàtic Mahamoud Touré, un detectiu atípic que conquistarà els cors del públic amb una combinació de sentit de l’humor i astúcia. S’enfrontarà a desafiaments i misteris de tota mena, mentre utilitza l’enginy i una personalitat magnètica per resoldre cada cas de la forma més creativa i inesperada possible. L’acompanya un repartiment coral que inclou reconeguts actors com Unax Ugalde, Itziar Ituño, Loreto Mauleón, Itsaso Arana o Urko Olazabal.Touré és un immigrant guineà assentat a Bilbao, que es guanya la vida com improvisat detectiu resolent casos que afecten els veïns del barri. La seva perícia, intuïció i particular manera de ser el porten a guanyar-se la confiança de l’Ertzaintza. Però també es veurà involucrat en una complexa trama de drogues i tràfic humà que posarà en risc la seva vida i la de la seva filla.Detective Touré és la primera adaptació d’una obra de Jon Arretxe per a la petita pantalla. Amb una carrera literària que es remunta als anys noranta, Arretxe és considerat un dels grans autors de novel·la negra a Espanya i la majoria dels seus llibres, publicats originalment en basc, s’han convertit en veritables best-sellers tant a Navarra com a Euskadi.