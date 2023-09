Actualitzada 23/09/2023 a les 06:58

ACTIVITATS

‘KAMISHIBAI’, CONTACONTES JAPONÈS

Kamishibai significa, literalment, teatre de làmines. Una manera d’explicar històries que va començar al Japó el segle XII que es fa amb un petit escenari de fusta on s’insereixen les il·lustracions mentre s’explica la història. El kamishibai combina cançons, dansa i jocs del país del sol naixent. Activitat per a totes les edats a càrrec de l’artista i traductora literària Makiko Sese. Hora: 11.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

CERIMÒNIA DEL TE

La cerimònia japonesa del te o chanoyu (, literalment) és una tradició japonesa ancestral vinculada a l’essència més espiritual del país nipó. Hora: 17 h.Escales-Engordany.

CURSOS I TALLERS

CLAUS PER REDUIR LA CÀRREGA MENTAL

Descobreix com les ensenyances de Buda i la pràctica de la meditació poden ajudar-te a viure relaxadament Amb Guen Lochani, monja budista i mestra de meditació Kadampa. Hora: de 10 a 13 h i de 15 a 17 h. Hotal Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

ACTIVITATS INFANTILS

‘UN LLIBRE’, D’HERVÉ TULLET

Un llibre molt atractiu, senzill i interactiu alhora, amb el qual podem deixar meravellats els nens fent màgia ells mateixos a través dels dits, l’aire, una picada de mans... El descobriran de la mà de Vanessa Silva, qui, com sempre, tindrà una complicitat absoluta amb els infants.Encamp.

FIRES I MERCATS

MERCAT A_S QUITEQUIVOL, RECICLATGE CIRCULAR

Mercat de reciclatge circular. Tens material a casa que ja no utilitzes i creus que pot ser de servei per a algú altre? Vols afavorir la reutilització d’estris que ja no són útils per a tu? Hora: de 11 a 14 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIONS

‘JAPÓ. UNA HISTÒRIA D’AMOR I GUERRA’

El fantàstic món flotant de l’ukiyo-e, un viatge per descobrir l’atmosfera hedonista, voluble i canviant de la societat al país nipó, des del període Edo fins al segle XX.Escaldes-Engordany. Fins al 23 de setembre.

‘LA DONA I LA BICICLETA’

La mostra temporal amb què s’estrena el museu explica com aquest invent va ser un símbol i un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.

Andorra la Vella. Fins al 30 de setembre.

‘NOTES SOBRE L’ANTROPOCÈ’

L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura. Sala d’exposicions de Govern. Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.