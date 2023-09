Anuncis a Amazon

Actualitzada 23/09/2023 a les 06:52

Amazon va anunciar ahir que inclourà publicitat a partir del 2024 en el servei de streaming, Prime Video. Els usuaris veuran anuncis tret que se subscriguin a un pla lliure de missatges publicitaris a un cost superior a l’actual. La companyia segueix així els passos d’altres gegants del sector, com Netflix o Disney+.

La companyia justifica la inclusió d’un nombre d’anuncis “limitat” a les sèries i pel·lícules de Prime Vídeo per poder “continuar invertint en contingut atractiu i augmentar aquesta inversió durant un llarg període de temps”. En un comunicat, Amazon va assegurar que el seu objectiu és “tenir una quantitat significativament menor d’anuncis que la televisió lineal i altres proveïdors de vídeo en streaming”.

El pla d’Amazon s’estructura en dues fases. La inclusió de publicitat arrencarà a començament del 2024 als Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i el Canadà. A final d’any, es desplegarà a França, Itàlia, Espanya, Andorra, Mèxic i Austràlia.

Els usuaris podran deslliurar-se dels anuncis pagant una subscripció més cara. Als Estats Units, aquest plus s’ha fixat en 2,99 dòlars addicionals al mes per als membres de Prime. La companyia explica que comunicarà el preu per als altres països més endavant i que les tarifes de Prime no es veuran incrementades durant el 2024. A Andorra, la quota de subscripció a aquest programa de beneficis és de 4,99 euros mensuals o 49,90 euros anuals.

Netflix va llançar la tardor passada una tarifa més econòmica amb anuncis com una manera d’obrir noves vies d’ingressos després de veure caure el nombre de subscriptors a causa de la forta competència. Per part seva, Disney+ implementarà un pla de subscripció amb anuncis l’1 de novembre a Europa, seguint els passos del model als Estats Units. Aquest pla té un cost de 5,99 euros mensuals, tres euros menys que la tarifa estàndard de la companyia.