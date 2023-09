'Viu, riu i estima. Com viure una vida feli´?'

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:22

Saviesa mil·lenària que il·lumina la rutina d’un món modern. Amb Guen Lochani, monja budista i mestra de meditació Kadampa.Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.

JORNADES

Nit de bruixes i llegendes sota la llum de la lluna

Passejada per la vila a càrrec d’Assumpta Mercader, actriu i narradora, amb l’acompanyament dels Pardals, que tocaran músiques dels Pirineus. Hora: 21.30 h. Casa comuna. Sant Julià de Lòria.

Comparteix el teu testimoni sobre els anys daurats de l'Hotel Rosaleda

Jornada de recull de la memòria oral de l’hotel. Si tens records d’aquella època que vulguis compartir, contacta amb nosaltres i farem el possible per entrevistar-te i enregistrar el teu testimoni. Ens interessa la teva experiència! Hora: d’11 a 13 h i de 16 a 18 h. Hotel Rosaleda. Encamp.

CURSOS

Curs de construcció de Pedra Seca, nivell I

Curs en què els participants aprendran com es construeix i es fonamenta un mur de tanca amb aquesta tècnica i veuran quins passos cal seguir per pujar una paret i coronar-la amb diversos detalls constructius.

Hora: 8 a 15 h. Canillo.El fantàstic món flotant de l’ukiyo-e, un viatge per descobrir l’atmosfera hedonista, voluble i canviant de la societat al país nipó, des del període Edo fins al segle XX.Horari: De dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella.Fins al 30 de setembre.L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella.Fins a l’1 d’octubre.Una exposició temporal per donar a conèixer les estratègies i les situacions de carrera que es donen en el ciclisme, tot posant-nos en la pell d’un ciclista que està recorrent les 21 etapes que conformen aquesta gran volta. Entrada gratuïta.Andorra la Vella.Fins al 6 de gener del 2024.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Fins al 16 de març