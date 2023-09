Tornen les converses

Actualitzada 22/09/2023 a les 06:21

El Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA, per les sigles en anglès) ha decidit reprendre les negociacions per a la signatura d’un nou conveni col·lectiu amb els estudis de Hollywood (AMPTP) i mirar de posar fi a una vaga que paralitza la indústria de l’entreteniment audiovisual del país des de fa 142 dies.

Aquesta nova trobada entre les dues parts es va produir dimecres a la tarda (la matinada d’ahir a Andorra) al barri de Sherman Oaks de Los Angeles, i va reunir executius com Bob Iger, de Disney; Ted Sarandos, de Netflix; Donna Langley, de NBCUniversal, i David Zaslav, de Warner Bros. Discovery, juntament amb la presidenta de l’AMPTP, Carol Lombardini, i la negociadora en cap de la WGA, Ellen Stutzman, segons informen mitjans especialitzats. Els alts càrrecs de les empreses representades per l’AMPTP no havien format part de les primeres negociacions, però la urgència per resoldre el conflicte ha propiciat una participació més activa per part seva en les converses.

Fonts citades pel portal nord-americà especialitzat en cinema i televisió Deadline van detallar que la trobada de dimecres va ser “molt encoratjadora” i que va suposar “un gran progrés”, però, fins al moment, cap de les dues organitzacions ha emès un comunicat oficial. Es preveu que la WGA i l’AMPTP tornin a asseure’s avui per intentar llimar les seves diferències.

La WGA va anar a la vaga el 2 de maig, exigint als estudis millors condicions de treball, una regulació concreta en l’ús de la intel·ligència artificial en les produccions i pagaments justos en els coneguts com a “drets residuals”, entre altres peticions. Setmanes més tard, els actors de la indústria, a través del sindicat SAG-AFTRA, es van sumar a l’aturada amb unes reivindicacions similars. Cal recordar que aquesta és la primera vaga conjunta de tots col·lectius professionals en els últims seixanta anys.

L’11 d’agost, l’AMPTP va presentar una nova proposta a la WGA que no va ser acceptada pels seus integrants, i abans de dimecres dues les parts involucrades no s’havien reunit per negociar el nou conveni col·lectiu des del 18 d’agost.

La vaga ha afectat la producció de nombroses pel·lícules, sèries i programes de televisió, ha retardat estrenes esperades com la segona part de la cinta Dune i ha posposat esdeveniments com els premis Emmy per al 2024.