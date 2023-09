Peral contra Netflix

Actualitzada 21/09/2023 a les 06:08

Rosa Peral va carregar ahir contra la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas, en considerar que és “malintencionada”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l’exagent policial condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana va assegurar que la ficció està causant un impacte negatiu en les seves filles i que “ningú s’ha parat a pensar en el dany que els està provocant”.Peral també va defensar que no ha cobrat ni un euro per aquesta producció: “L’únic que he guanyat és que la gent m’enfonsi amb la sèrie”, va apuntar. La condemnada també va indicar que tampoc ha percebut cap compensació pel documental Las Cintas de Rosa Peral, tot i que va admetre que es va fer per afavorir-la, en veure la dimensió mediàtica que va agafar el cas abans del judici.L’exagent va fer aquestes declaracions en una entrevista telefònica des de la presó de Mas d’Enric, on està complint la seva condemna de 25 anys de presó per la mort del també policia de Barcelona Pedro Rodríguez. Per aquest crim també va ser sentenciat a 20 anys de presó el seu examant i company Albert López.En relació amb els capítols de Crims dedicats a aquest cas, la condemnada va reconèixer que els ha vist i que no li han agradat. “Hi ha moltes coses que queden a l’aire”, considera.De la mateixa forma, va insistir a mantenir la seva innocència i la tesi que va defensar en el judici. Amb tot, va dir que es “penedeix” de no haver anat a la policia el dia en què, segons ella, l’Albert López va acabar amb la vida de Pedro Rodríguez. “En lloc de seguir-li el fil, tenir tanta por i escriure els missatges, hauria d’haver anat a la policia”, va lamentar. Peral va posar en relleu que “no confia en la justícia ni en la policia”, perquè al llarg de la vida ha rebut “molts pals”.Sobre l’expedient disciplinari que se li ha obert per concedir entrevistes telefòniques des de la presó sense permís previ, Peral va defensar que no està fent “res mal fet” i que ha atès els mitjans des de la cabina de telèfon de la instal·lació. D’acord amb Catalunya Ràdio, Peral ja hauria rebut una sanció per mal ús del règim intern de comunicacions, de forma que actualment només es pot comunicar amb familiars.