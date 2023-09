'Berlín' per tancar l'any

Actualitzada 20/09/2023 a les 06:22

Berlín, l’spin-off de La Casa de Papel, ha concretat la data d’estrena a Netflix. La plataforma esperarà fins al mateix final del 2023 per llançar aquesta esperada derivació d’un dels majors èxits internacionals de la història de la ficció espa­nyola, perquè li reserva el 29 de desembre.La companyia ja havia avançat temps enrere que la sèrie protagonitzada per Pedro Alonso arribaria al desembre, per la qual cosa hauran passat dos anys des de l’estrena de la temporada final de La Casa de Papel. Ara, aquesta preqüela centrada en un dels personatges favorits dels fans tindrà la responsabilitat de respondre a les altes expectatives que s’han anat generant.Juntament amb la confirmació de la data, Netflix ha presentat un nou avanç, on es resumeix l’aspiració concreta del protagonista. “Jo busco una cosa única. L’entusiasme. La bellesa. La frescor. Totes aquestes coses per les quals val la pena viure. Aquesta és la grandesa del robatori. L’energia de l’amor”, diu abans de proclamar, entre riures i davant de la mirada confusa dels seus companys de malifetes: “Soc un poeta.”En una roda de premsa celebrada el mes de juny passat, Álex Pina ja va deixar clar que “Berlín té un ADN molt diferent de La Casa de Papel”, una cosa que s’evidenciarà en els nivells de violència. “Volem passar-nos-ho bé”, afegia el showrunner i creador de la ficció al costat d’Esther Martínez Lobato.La banda està formada per Michelle Jenner com a Keila, una eminència en enginyeria electrònica; Tristán Ulloa en el paper de Damián, un catedràtic filantrop i confident de Berlín; Begoña Vargas posant-se en la pell de Cameron, una kamikaze que viu sempre al límit; Julio Peña Fernández com a Roi, el fidel escuder de Berlín, i Joel Sánchez com a Bruce, l’implacable home d’acció del grup.