Tardor d'Òpera

Actualitzada 19/09/2023 a les 06:15

Audicions comentades a la biblioteca d’Encamp. Amb el veterà expert en la matèria Mario Raviola.Encamp.Taller a càrrec de Manel Gibert Vallès, poeta.Activitat programada en el marc de l'exposició Japó. Una història d'amor i guerra.Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Analitzarem com els additius afecten el sabor i l’aroma del te i com podem beneficiar la nostra salut.Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.El fantàstic món flotant de l’ukiyo-e, un viatge per descobrir l’atmosfera hedonista, voluble i canviant de la societat al país nipó, des del període Edo fins al segle XX.Horari: De dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella.Fins al 30 de setembre.L’exposició Notes sobre l’Antropocè reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.Andorra la Vella.Fins a l’1 d’octubre.Una exposició temporal per donar a conèixer les estratègies i les situacions de carrera que es donen en el ciclisme, tot posant-nos en la pell d’un ciclista que està recorrent les 21 etapes que conformen aquesta gran volta. Entrada gratuïta.Andorra la Vella.Fins al 6 de gener del 2024.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Fins al 16 de marçÉs un camí de benestar que t'ofereix la possibilitat de fer la teva descoberta personal.És un camí curt i de fàcil accés, pensat perquè desconnectis de la rutina i les presses que imposa el ritme accelerat de la nostra societat. Hem fet una mirada enrere per recuperar els valors que la natura ens transmet des de temps immemorials i que hem deixat arraconats.Sant Julià de Lòria.Els 20 quilòmetres que componen aquest itinerari turístic són possiblement els més màgics del país. I no fem broma. Sant Julià de Lòria.