Botzina abans d'hora

Actualitzada 19/09/2023 a les 06:12

Els Lakers no culminaran la seva gran obra televisiva. Després del final de la segona temporada de Tiempo de victoria, ha sortit a la llum que HBO ha optat per cancel·lar la seva ficció original basada en el llibre Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de Los Angeles Lakers en los años 80, de Jeff Pearlman. Igual que el seu material d’origen, la intenció de l’adaptació era cobrir tota aquesta inoblidable era dels vuitanta en el món de l’NBA, que va estar marcada per la rivalitat entre l’equip de Magic Johnson i els Boston Celtics, capitanejats per Larry Bird.TVLine ha estat el mitjà encarregat d’avançar aquesta can­cel·lació, que deixa suspès el relat de la història l’any 1984, després de la final Celtics-Lakers que va suposar un gerro d’aigua freda per als jugadors de Los Angeles. Per tant, lluny de finalitzar en un punt àlgid, el tall es produeix en un dels instants més traumàtics per al club californià.No obstant això, per reparar en certa manera aquesta sensació agredolça, s’ha afegit una mena d’epíleg en el qual, després que Jerry Buss i la seva filla Jeanie comparteixin una entranyable seqüència sobre la pista, s’introdueixen rètols que aclareixen el destí de l’equip durant els pròxims anys. Segons Variety, un altre mitjà que s’ha fet ressò de la cancel·lació, cap d’aquests dos elements es trobaven en els screeners proporcionats a la premsa abans de l’estrena.A final de maig, la responsable de drama de la cadena de Warner Bros. Discovery, Francesca Orsi, ja va deixar entreveure que, igual que passava amb la posteriorment cancel·lada Perry Mason, el futur de Tiempo de victoria era força incert més enllà de la segona temporada. “Cada sèrie té una tasca per exercir, en funció del seu pressupost, i també hi influeixen l’audiència, les crítiques i l’impacte social”, expressava l’executiva.