De 'Narcos' a 'Griselda'

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:40

L’actriu colombiana Sofía Vergara s’ha ficat en la pell de Griselda Blanco, una de les narcotraficants més temudes d’Amèrica Llatina abans del regnat de Pablo Escobar. Ho ha fet per a la seva nova sèrie a Netflix, en la qual la intèrpret actua per primera vegada íntegrament en espanyol. Les primeres imatges revelades per diversos mitjans mostren l’actriu gairebé irrecognoscible en la seva caracterització de la coneguda com a vídua negra del càrtel de Medellín.Segons apunta la sinopsi oficial de la producció, Griselda s’inspira en la vida de Griselda Blanco, “una empresària colombiana intel·ligent i ambiciosa, mare abnegada i fundadora d’un dels càrtels més rendibles de la història”. I afegeix que “la mescla letal d’encant i brutalitat de la qual fa gala Blanco l’ajuda a moure’s sense entrebancs entre els negocis i la família, i li fa guanyar-se el sobrenom de la madrina".Vergara és també cocreadora i productora executiva de la ficció al costat d’Eric Newman (Narcos), mentre Andrés Baiz assumeix la direcció. La sèrie s’estrenarà el gener del 2024.Griselda suposa el primer paper dramàtic per a Sofía Vergara, abonada a la comèdia i fins i tot al cinema d’acció fins al moment. En una entrevista concedida a People el juny passat, l’actriu confessava el repte interpretatiu que ha suposat aquesta sèrie. “Ha estat una feina realment dura, realment mai havia actuat en espanyol o fet històries considerades dramàtiques”, va comentar.“Vaig haver de canviar la manera com caminava i parlava”, va explicar sobre la forma d’ajustar-se al personatge. “Jo no volia assemblar-me a Gloria Pritchett [el seu icònic paper a Modern Family] amb nas postís”, va afirmar en explicar com ho va fer per distanciar-se d’aquest popular rol, que la va catapultar en el món de la petita pantalla. “Volia que la gent s’oblidés de Gloria, aquesta era la part més important”.