No, no estàs somiant; el dia per endavant serà realment bo. És qüestió de temps, després del clima d'incertesa, desídia, retard i ansietat que ha regnat recentment. Aquest període ha finalitzat, almenys ara com ara. Mentre l'alleujament és només momentani, encara tindràs prou temps per fer un inventari del que falta fer, ja sigui a la feina o amb els estudis, i compila una llista dels recursos necessaris per completar els teus projectes.