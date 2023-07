La por del narcotràfic

Actualitzada 19/07/2023 a les 07:13

La sèrie Operación Marea Negra no s’ha acabat, però ja veu el seu final: s’està gravant la tercera i darrera temporada de la sèrie que ha donat vida a la història d’en Nando. Així ho va confirmar Prime Video després que els espectadors quedessin sense resposta des del llançament de la segona temporada al febrer d’enguany. Ara, però, sabem que arriba el desenllaç final de la història.La temporada conclusiva perseguirà el personatge principal durant els intents d’evitar que els seus socis acabin amb ell. En Nando, però, començarà a veure complicacions a l’assumpte durant el viatge entre Amèrica i Europa quan desapareix una caixa plena de fentanil. A partir d’aquí, haurà d’alliberar-se de la pressió dels socis i de les autoritats policials. Per seguir amb la producció fílmica, la plataforma va revelar que la gravació dels nous episodis van començar la setmana passada a Portugal i s’espera portar l’elenc a Galícia per a més rodatges durant els mesos d’estiu. La tercera entrega tindrà cinc capítols, seguint la xifra habitual de les dues anteriors, amb una durada d’uns 45 minuts cadascun.D’una banda, el catàleg d’actors donarà la benvinguda a un nou grup integrat per Mina El Hammani, Daniel Pérez Prada y Felipe Pirazán. D’altra banda, l’elenc seguirà tenint a Óscar Jaenada, Bruno Gagliasso, Pêpê Rapazote, Soraia Chaves, Diego Anido, Luis Zahera, Daniel Ibáñez, Miguel de Lira, Patricia Vico y Belén López. Torna Lúcia Moniz per interpretar a la inspectora Carmo.La producció està a càrrec de Ficción Producciones, amb la implicació de la RTP i les televisions autonòmiques nacionals. Igor Legarreta y Oskar Santos duran a terme la direcció, mentre que Asier Guerricaechebarria y Javier Echániz seran els encarregats d’escriure els nous episodis.