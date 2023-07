‘Estiu a la Massana-Dimecres de xics- Jocs gegants’

Actualitzada 19/07/2023 a les 07:16

Concert del finalista del 10è Sax Fest, Dmitry Pinchuk acompanyat d’una formació de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). Entrada gratuïta. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Jocs d’aigua, jocs per aprendre, jocs per treballar el sentit de l’equilibri, un munt de peces amb les quals podreu passar una tarda acompanyats de la família. Jocs originals i refrescants per a una tarda calorosa a la plaça de les Fontetes. Vine a refrescar-te!Horari: de les 17.30 h a les 19.30 h.Espectacle en què a partir de quadres de l’artista en fem un divertimento. Els infants i els adults faran volar la imaginació tot observant el quadre. Proposem una acció poètica, divertida i il·lusòria. Activitat gratuïta.Hora: 18 h.Sant Julià de Lòria.Tècnica per al control de la nostra ment a través de petites meditacions que ens portaran a connectar amb el nostre equilibri personal. Amb Enric Miranda, de Kailash. Activitat gratuïta. Hora: 19.30 h. Hotel RocEscaldes-Engordany.El Bici Lab és molt més que un museu, és una experiència sensorial gràcies a una visita que et farà participar durant el recorregut, tot fent ús de les tecnologies més avançades. Entra-hi i prova el simulador que et farà viure un descens en un bikepark o gaudeix de les diferents experiències de realitat virtual.Hora: 10 h.Visita teatralitzada per Santa Coloma. Preu: 5,23 euros. Hora: 18 h.Andorra la VellaExposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal.. La Massana. Fins al 28 de juliol.Exposició d’Andreu Buenafuente. Entrada gratuïta. Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. Art al Set Galeria.Fins al 31 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany.Fins a l’1 d’agost.L’artista Io Casino presenta un recull de peces o meditacions amb tinta i ploma de metall sobre paper. Aquesta tècnica de traç té una respiració concreta. Una experiència creada des del pensament pausat i pacient; silenci i pau.Escaldes-Engordany. Fins al 31 d’agost.