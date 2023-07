Actualitzada 18/07/2023 a les 07:21

Tast de sake a càrrec del celler Seda Líquida (Kinu no Shizuku) que elabora aquest licor mil·lenari al Pirineu. Degustarem les seves subtileses i ens endinsarem en la seva història, simbolisme... Activitat en el marc de les Nits d'Estiu als Museus. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.L’associació amb la Unió Europea és considerada tant per Andorra com per la UE com la millor opció per possibilitar la participació d’Andorra en el mercat interior de la UE. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Aprofiteu la visita guiada pel poble de Santa Coloma i gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles, amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. Us sorprendrà!Hora: 9.30 h.Andorra la Vella.Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric.Hora: 16.30 h.Andorra la Vella.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana.Fins al 28 de juliol.Exposició d’Andreu Buenafuente. Entrada gratuïta. Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.Escaldes-Engordany. Fins al 31 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Hotel RocEscaldes-Engordany.Fins a l’1 d’agost.L’artista Io Casino presenta un recull de peces o meditacions amb tinta i ploma de metall sobre paper. Aquesta tècnica de traç té una respiració concreta. Una experiència creada des del pensament pausat i pacient; silenci i pau.Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.