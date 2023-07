Malson matrimonial

Actualitzada 18/07/2023 a les 07:19

Berta i José Ramon intenten viure la seva vida amorosa de la millor manera: quotidiana i entretinguda alhora. Però viuen de la manera que poden. ‘Poquita fe’ és una sèrie que plasma la complicació de gaudir d’un matrimoni que està rodejat de persones que intervenen a les seves vides: la molèstia dels pares de la Berta, la seva germana que és la preferida de la casa, la mare d’en José Ramon que és una ànima lliure i esgotadora, el veí que és un ésser deplorable, entre moltes altres figures que interrompran de manera constant el fil de l’amor. Al llarg de 12 episodis, els protagonistes tractaran de trencar amb la rutina, desfer-se del costumisme, alliberar-se de qualsevol avorriment i evadir-se de la família. Tot i això, no deixaran de banda les seves emocions, esperances i passions, un dels principals obstacles que aniran encenent i apagant la flama de l’amor.Aquesta comèdia és la nova proposta original de Movistar Plus+ produïda per Buendía Estudios, la companyia participada per Telefònica i Atresmedia i l’encarregada d’altres sèries com ‘Cardo’, ‘Apagón’ o ‘La Unidad’. Pepon Montero i Juan Maidagan estan a càrrec del projecte; dos creatius que ja van col·laborar prèviament amb Movistar Plus+ amb ‘Justo antes de Cristo’, també una sèrie còmica ambientada en l’època de l’Imperi romà.La sèrie va ser emesa per primera vegada el darrer 4 de juliol d’aquest any a la plataforma, un any que està marcat per moltes novetats a Movistar Plus+, de les quals destaca el retorn de ‘Supernormal’, el debut de ‘El otro lado’, protagonitzat per Berto Romero, o la sèrie viral de Los Javis, ‘La Mesías’.El catàleg d’actors està liderat per Esperanza Pedreño i Raul Cimas, els dos actors que donaran vida al matrimoni, amb altres referents com Chani Martín, Julia de Castro, María Jesús Hoyos o Juan Lombardero.