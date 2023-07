L'Art Camp clou amb l'exposició d'una seixantena d'obres

Actualitzada 18/07/2023 a les 13:52

La vuitena edició de l'Art Camp d'Andorra, Colors per al planeta, ha clos avui amb l'exposició de les obres que han fet els artistes participants des del 9 de juliol. La cònsol menor i consellera de Cultura d'Ordino, Eva Choy, ha obert l'acte de cloenda destacant el valor de les obres d'art, que "han estat elaborades en benefici de la pau i de la convivència, evidenciant que la cultura no té fronteres i que és un llenguatge entre diferents cultures i religions". L'acte també ha comptat amb la presència de la vicepresidenta de la CNAU, Cristina Rico, i l'ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la Diplomàcia Cultural, Hedva Ser.L'edició ha acollit vint-i-un participants provinents de dinou països diferents. Les obres s'exposen a l'Era Rossell fins a finals de mes.