La revolució de 'Zorras'

Actualitzada 17/07/2023 a les 07:11

Alicia, Diana i Emily no tenen res a veure entre si. Cadascuna és d’un estrat social, amb unes experiències prèvies i una personalitat molt diferent. Però sí que tenen alguna cosa en comú: les mateixes ganes de divertir-se, arriscar-se, alliberar-se, empoderar-se i provar-ho tot. Per a això funden el club de les guineus amb un objectiu: complir totes les seves fantasies sexuals. La nova sèrie d’Atresplayer Zorras va estrenar ahir els seus dos primers episodis.La periodista i escriptora especialitzada en sexualitat Noemí Casquet va publicar el 2020 la trilogia Zorras, Malas i Libres. Va ser tanta l’expectació causada que immediatament les novel·les es van convertir en un èxit en vendes i Atresplayer va voler portar la història a la pantalla gran.L’actriu Andrea Ros interpreta Alicia. És una jove amb una vida estable en el seu petit poble natal, Montgat, que decideix trencar amb tot, fins i tot amb la seva parella de tota la vida, en trobar un nou treball a Madrid. En una nova ciutat, amb un entorn laboral hostil, deutes i inseguretats, l’única cosa que li fa seguir endavant és el seu grup d’amigues. Emily, interpretada per Mirela Balic, i Diana, per Tai Fati, formaran al costat d’Alicia el club de les guineus. Emily és llançada i segura de si mateixa. És sociable, divertida i molt impulsiva però el que pocs saben és que hi ha una altra Emily darrere d’aquesta façana de noia forta. Per part seva, Diana és acomplexada i tímida i seran les seves amigues les que l’ajudin a explorar el seu cos, la seva sexualitat i a vèncer aquestes pors que l’acompanyen des de petita.La de Zorras és una història d’amistat i sororitat, una tragicomèdia eroticofestiva, punky, que convida tots els espectadors a viure tota una revolució sexual. La sèrie compta amb vuit episodis. Ahir es van estrenar els dos primers episodis i a partir d’ara cada setmana se n’estrenarà un.