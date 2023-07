12è Festival de Música Antiga dels Pirineus. Ensemble Lisboa 1740 ‘Missa regalis’ · Nits d'estiu als museus

Actualitzada 17/07/2023 a les 07:13

El 1740, Francesc Valls, que havia estat mestre de capella de la Catedral de Barcelona i era el teòric hispànic més conegut del segle XVIII, va dedicar la seva última composició a Joan V de Portugal (1706-1750): la Missa regalis. Activitat de pagament. Entrada adult: entre 13 € i 20 €. Entrada infantil i joves dels 3 als 14 anys: 2 euros. Hora: 21.00 hores.ant Julià de Lòria.Activitat per a joves al voltant de l'exposició Notes sobre l'Antropocè. Descobrirem què és l'Antropocè a través de les obres que conformen l'exposició i xerrarem sobre art contemporani mentre berenem. Activitat gratuïta. Hora: 15.30 h.Andorra la Vella.11.30 h Concurs de cuina. Temàtica d’arrossos, plaça Montaup.12.00 h Al pont de Prats (amb el riu de Montaup), guerra d’aigua.16.00 h Al camí del riu (al costat del Prat del Pi), cursa de karts amb pedals18.00 h Tarda esportiva dones i homes, parc del Palau de Gel.18.00 h Ball de tarda amb l’Orquestra Mediterrània, pàrquing Els Refugis.23.00 h Grup de versions amb l’Orquestra Mediterrània, pàrquing Els Refugis01.00 h Concert de The Tyets, pàrquing Els Refugis.03.00 h DJ Kim i Myke Towers, pàrquing Els Refugis.05.00 h Traca de final de festa major.Reflexionarem amb humor sobre els principals reptes de les empreses familiars. Hora: a les 19.30 h., Escaldes-Engordany.Mostra de diversos balls de tots els grups de l'Esbart Santa Anna, des dels més menuts fins al cos de dansa. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana.Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany.Fins a l’1 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.