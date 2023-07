Torna 'Bones'?

Actualitzada 16/07/2023 a les 07:03

Bones va arribar al desenllaç l’any 2017, amb tots els misteris resolts i un emotiu episodi final, després de 12 temporades en antena. La ficció protagonitzada per Emily Deschanel i David Boreanaz es va convertir en un dels grans èxits televisius de la dècada passada i va deixar al seu pas tota una legió de fans que no l’obliden.En plena època nostàlgica, en la qual moltes sèries estan tenint una segona vida, des de Variety li han preguntat a Hart Hanson, creador de Bones, si hi hauria la possibilitat que la història torni a la petita pantalla. I la resposta no tanca del tot la porta a aquesta possibilitat. “Estem en contacte els uns amb els altres. Tots a Bones estan en contacte entre si. Encara que estiguem a distància ens preguntem què estem fent i quina disponibilitat tenim”, ha indicat.Amb tot, també ha posat en relleu les dificultats que existeixen en l’actualitat, en plena vaga de guionistes i davant un panorama audiovisual molt diferent a quan es va emetre la sèrie, del 2005 al 2017 a Fox. “És complicat avui dia, perquè és cert que Fox va emetre Bones, però Disney ha comprat Fox, per la qual cosa ara són els amos de la sèrie. Faria falta un milió d’agents i advocats per esbrinar qui és el propietari de què i en quina plataforma s’emetria”, ha lamentat Hanson. “Però continuem parlant. I de tant en tant, tots som prou nostàlgics per pensar que hauríem d’intentar-ho de nou.”En l’entrevista, també ha intervingut el productor executiu, Stephen Nathan: “És estrany que tots segueixin en contacte. Va ser un gran grup de persones.” I Hanson hi agrega: “Era un lloc feliç per treballar.”Per acabar, el creador també confessa la clau d’aquest retorn: “Per descomptat, tot depèn de David i Emily. Sense ells no farem res.” I afegeix que quan se’ls havia preguntat per això, els protagonistes ja havien respost l’esperat: “Alguna vegada han dit que no s’ho prenen com un joc, la qual cosa és un pas important. Els actors diran la veritat, que tot dependrà dels guions i de com es veu tot plegat. No faran alguna cosa només perquè siguem nosaltres.”