Richy Vuelcom

11.30 h: missa solemne de festa major.13.00 h: cercavila Canillo Band Tocant.15.30 h: concurs de petanca.16.30 h: grup infantil Quina Ballaruca.17.30 h: coca i xocolata.18 h: concert de l’Orquestra Saturno.18 h: torneig de Beerpong de països.19.30 h: ball de tarda amb Saturno.21 h: hamburguesada popular + Subhasta amb Toni Zamora.23 h: grup de versions Band the Rock.01.30 h: festa Dirty Razzmataz.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric.Hora: 18 h.Andorra la Vella.Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions. Hora: 22 h.scaldes-Engordany.Sessió de lounge per acompanyar el teu vermut. Hora: 12.30 hAndorra la Vella.Espais de mercat d’artesans i productors, espais de música, de benestar, música, tallers i reflexió.Prat Gran. La Massana.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.L’exposició reuneix el treball de set artistes, internacionals i andorrans, que exploren les complexitats de la transformació de la nostra relació amb la natura.. Andorra la Vella. Fins a l’1 d’octubre.La mostra vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat pel Principat d’Andorra i plantejar una reflexió sobre el moment actual.Ordino. Fins al 16 de març del 2024.