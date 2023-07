Actualitzada 15/07/2023 a les 07:08

El joc d’escapada Entre fronteres ofereix una oportunitat única per viatjar en el temps i posar-se a la pell dels protagonistes de l’exposició Andorra, país d’acollida. Hora: 18.30 h.Ordino.Dins el Cicle de concerts Roca & Ribes amb el talent musical d’Andorra. Actuació de Manuel Fernández: músic i cantautor independent que se centra en especial en la música indie. Hora: de 18 a 20 h.Andorra la Vella.Festival Internacional d’OrgueAnd 2023. Masaaki Suzuki - Orgue.Bach & Espanya. Amb obres de Bach, Cabanilles, Bruna i Correa de Arauxo. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Sessio de melòdic per animar el dissabte. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Espais de mercat d’artesans i productors, espais de música, de benestar, música, tallers i reflexió, al Prat Gran.Prat Gran. La Massana.Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar i la vall de Santa Coloma, de gran valor faunístic al Principat pel fet d’acollir la població d’isards més important tant en extensió de territori com en nombre d’exemplars. Hora: 9.30 h. Andorra la Vella.Tres veïnes del barri antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys 70. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel centre històric d’Andorra la Vella. Durant el recorregut, explicaran als visitants les seves pròpies vivències, històries i anècdotes de la zona. Hora: 12 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l’arquitectura d’avantguarda on la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 22 h.Andorra la Vella.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat. Hotel RocEscaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Mostra d’Andreu Buenafuente.Escaldes-Engordany. Fins al 31 de juliol.