La sèrie maleïda

Actualitzada 15/07/2023 a les 07:06

L’historial tràgic entorn de Glee ha alimentat pàgines i pàgines durant anys, suficients perquè Discovery+ es llancés a produir un documental per fer un recompte d’aquesta crònica negra al voltant del repartiment d’aquella recordada ficció. Vuit mesos després d’estrenar-se als EUA, la producció arriba ara a Europa.Warner TV (l’antiga TNT) emetrà íntegrament la sèrie documental Glee: La serie maldita. Serà el 2 d’agost a les deu de la nit quan s’ofereixin els tres capítols que la conformen. Després, la producció estarà disponible sota demanda a Warner TV Now.La docusèrie aborda les tragèdies que envolten una ficció que en el seu dia va ser tot un fenomen cultural. Va arribar a la televisió el 2009 com una glopada d’aire fresc amb els seus números musicals, tractant temes que preocupaven tota una generació. Però fins i tot una sèrie tan lluminosa com aquesta no va poder escapar d’un costat fosc que va afectar diverses de les seves estrelles.L’èxit de Glee va catapultar a la fama una sèrie d’actors i actrius poc coneguts que de la nit al dia es van convertir en referents de la cultura pop. Però la sèrie que va posar en relleu l’autoacceptació i la superació té associades històries tèrboles: polèmiques, escàndols i tragèdies mortals van afectar el seu repartiment.Glee: La serie maldita analitza la pressió que comporta aquesta popularitat sobtada i com cadascú mira de gestionar-la. Les opinions de les persones pròximes a Cory Monteith (Finn) aporten dades sobre com l’actor va processar aquesta fama abans de la mort per sobredosi als 31 anys. També s’inclouen entrevistes a l’entorn de Mark Salling (Puck), que va ser arrestat per possessió de pornografia infantil i es va suïcidar als 35 anys. I George Rivera, pare de l’actriu Naya Rivera, homenatja la filla, que va morir ofegada el 2020.Les polèmiques, però, no acaben aquí: Lea Michele (Rachel Berry) va ser acusada d’intimidar alguns dels seus companys al rodatge. Kevin McHale (Artie) va reconèixer haver intoxicat accidentalment el seu xicot i Blake Jenner (Ryder Lynn) va acceptar públicament que havia maltractat físicament i psicològicament la seva parella.