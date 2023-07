Intèrprets en vaga

Actualitzada 14/07/2023 a les 07:30

El Sindicat d’Actors dels EUA (SAG-Aftra) va anunciar la matinada d’ahir que les negociacions per a la renovació d’un conveni col·lectiu amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió (AMPTP) van finalitzar sense èxit. “SAG-Aftra va negociar de bona fe i estava ansiós per arribar a un acord, però les respostes de l’AMPTP a les propostes més importants del sindicat han estat insultants”, va expressar la presidenta de la unió, Fran Drescher, a través d’un comunicat.El gremi, que representa més de 160.000 actors i actrius, va anunciar que la junta nacional del sindicat mantindria al matí una reunió per tal d’aprovar formalment l’inici d’una vaga. A l’hora del tancament d’aquesta edició l’aturada encara no s’havia convocat oficialment, tot i que bona part de la premsa especialitzada ja ho donava per fet.L’última vegada que els actors es van posar en vaga contra els estudis va ser el 1980 pels beneficis de les cintes de vídeo domèstiques i la televisió de pagament, i va tenir una durada de tres mesos. Els intèrprets se sumen ara a les protestes que el Sindicat de Guionistes (WGA) va començar el 2 de maig, emprenent una vaga simultània per primera vegada en 63 anys. En aquest sentit, l’única vegada que tots dos col·lectius van estar aturats al mateix temps va ser el 1960 i d’aquella lluita van obtenir beneficis com l’accés a assegurança mèdica i una pensió.Però va ser la vaga de 100 dies liderada pels guionistes durant els anys 2007 i 2008 la que va establir les bases del conflicte actual, en centrar la major part de les discussions en el pagament dels continguts distribuïts per internet. Ara, les peticions de tots dos gremis comparteixen semblances en temes com la millora de les condicions de treball o la regulació de l’ús de la intel·ligència artificial (IA).La vaga per part dels actors fa presagiar una crisi important en el món de l’entreteniment audiovisual. Sense intèrprets, les produccions de cinema i televisió que s’han pogut mantenir malgrat l’aturada de guionistes hauran de frenar en sec l’activitat. Així mateix, els actors tampoc podran promocionar pel·lícules i sèries pendents d’estrena, ni participar en trobades amb seguidors. La situació pot desembocar en una onada de cancel·lacions de rodes de premsa i catifes vermelles, i fins i tot l’ajornament d’esdeveniments com els Emmy o la Comic-Con de San Diego.