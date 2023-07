Centre històric i romànic d’Andorra la Vella

Actualitzada 14/07/2023 a les 07:32

Espais de mercat d’artesans i productors, espais de música, de benestar, música, tallers i reflexió, al Prat Gran.La Massana.20.30 h: traca d’inici de la festa major de Canillo. Rotonda Els Refugis.Sopar popular temàtic (country) amb sorpresa! 20 € per persona. Pàrquing Els Refugis.23.30 h: grup country All Woods Trio. Pàrquing Els Refugis.1.00 h: festa Apolo Barcelona.Canillo.Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. Hora: 16.30 h.Andorra la Vella.La casa dels guardes, l’antic i emblemàtic funicular, la galeria interior de la presa del llac... El camí hidroelèctric d’Engolasters ens endinsa en les instal·lacions hidroelèctriques que envolten el llac, així com en la relació estreta entre aquestes infraestructures i la història d’Andorra. Vine a descobrir-lo i emporta-te’n un munt d’anècdotes! Hora: 20 h.Escaldes.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia. Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Hora: 18 h.Andorra la Vella.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l’arquitectura d’avantguarda, on la il·luminació juga un paper preponderant. Els ensenyem a jugar i gaudir de la llum i recrear les emocions de la integració de l’entorn en l’espai que explorem junts. Hora: 22 h.Andorra la Vella.EXPOSICIONSExposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Mostra d’Andreu Buenafuente.. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de juliol.