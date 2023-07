Esferodinàmia

Actualitzada 13/07/2023 a les 06:48

Com treballar amb la pilota tant durant l’embaràs com en el part. Amb Cris Armengol i Paula Mulet. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.La Serenalla Market Espais de mercat d’artesans i productors, espais de música, de benestar, música, tallers i reflexió, al Prat Gran. Tot el dia.La Massana.Concert de Patxi Leiva. Hora: 20.30 h.Escaldes-Engordany.Gaudiu de la degustació de cerveses a càrrec de la cerveseria Blót de Canillo, amenitzada per Reeloops amb el seu repertori de música dance electrònica durant dues hores en sessió non-stop, a càrrec d’un DJ professional amb l’espectacular veu de Mar Capdevila i el reconegut saxofonista David Amat. Hora: de 22 h a 24 h.Canillo.Desert i Aigua et proposa una experiència transcendental. Amb un live set en què fusionen música electrònica amb instruments ancestrals andins. Hora: 22 h.Andorral a Vella.Torna un clàssic de les nits escaldenques en què podreu triar la música del vostre DJ preferit! A més, podeu gaudir encara més d’aquesta sessió de música a l’aire lliure, portant el vostre pícnic. Hora: 21 h.Escaldes-Engordany.Amb Alice Dénoyers, nutricionista, priconeuroimmunologia clínica i coach en AIP. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.La taula rodona anirà al voltant de l’exposició DesCORda’t. Pretén apropar al públic general una realitat que afecta moltes persones. Hora: 18.30 h.Escaldes-Engordany.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.