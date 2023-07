‘La Santa, el Rus i el Comte’

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:39

Visita teatralitzada per Santa Coloma. Tres personatges molt representatius de Santa Coloma us guiaran, mitjançant una visita insòlita, per les singularitats del poble en un recorregut que repassa els moments més fascinants de la història d’Andorra. Hora: 18 h.Andorra la Vella.El taller comença explicant les característiques de la nostra estrella, el Sol. Expliquem com es produeix la seva energia i de quina manera. Hora: 17.30 h.Sant Julià de Lòria.El Bici Lab és molt més que un museu, és una experiència sensorial gràcies a una visita que et farà participar durant el recorregut tot fent ús de les tecnologies més avançades. Hora: 10 h. Andorra la Vella.Començarem amb l’actuació de dansa de l’Esbart Sant Romà i continuarem amb un videomapatge sobre la història de Radio Andorra a la façana del mateix edifici. Per cloure la vetllada hi haurà l’actuació del grup musical The Fraggles Rock. A més, hi haurà una food truck durant tota la nit. Hora: 22.45 h.Encamp.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.