Avui tindreu alguns moments socials agradables segons l'orientació del dia. Algunes de les teves amistats estaran disponibles per ajuntar-se amb tu per dinar o sopar. Gaudiràs en parlar amb els teus amics i escoltar les novetats de cadascú. Necessites una mica de diversió social perquè darrerament hi ha hagut massa serietat. No t'has de convertir en un treballador compulsiu, perquè no són gens divertits!