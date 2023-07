Alerta màxima (i II)

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:37

Sense actors, les produccions que s’han pogut mantenir fins ara malgrat la vaga de guionistes frenarien l’activitat, i les pel·lícules i sèries pendents d’estrena no podrien comptar amb la presència dels seus protagonistes per a la promoció, la qual cosa fa preveure una onada de cancel·lacions de rodes de premsa, catifes vermelles o activitats amb els fans. A més, en cas que els guionistes continuessin la vaga i els actors comencessin la seva, existeix la possibilitat que s’anul·lin cerimònies de premis com els Emmy, que reconeixen les millors creacions de la televisió estatunidenca, i la data dels quals està prevista per al 18 de setembre.“Amb els actors no pots fer trampa, sense ells tot s’acabarà. El nostre impacte en la indústria es nota més a posteriori. Nosaltres podem deixar d’escriure, però els estudis tenen reserves i encara que no haurien de rodar ho fan”, ha remarcat la guionista, i una de les líders de la vaga del WGA, Haley Harris.L’autora sospita que la patronal de productors AMPTP no respondrà a les demandes dels intèrprets de manera justa, però creu que un acord imparcial per a aquests també beneficiaria els guionistes. “Moltes de les nostres demandes coincideixen. Si el SAG [el sindicat d’actors] aconsegueix un acord haurem avançat més de la meitat del camí per a quan tornem a la taula de negociació”, assenyala.La fi de les negociacions entre l’AMPTP i els representants del SAG-AFTRA està prevista per demà mateix. Tot i que s’acosta una gran crisi per a l’entreteniment, els guionistes no esperen que després d’aquesta data els estudis vulguin reprendre immediatament les converses del seu contracte. Per a Harris això es deu al fet que l’estratègia dels productors es basa en “el joc de la gallina”, és a dir, veure qui resisteix més temps el cop financer. Però la indústria, segons els afectats, ha “entrenat” els creatius a mantenir-se sense feina llargues temporades, per la qual cosa encara podrien passar mesos aguantant els estralls econòmics que els genera la vaga.L’única vegada que actors i guionistes van estar aturats simultàniament va ser el 1960, i d’aquella lluita van obtenir assegurança mèdica i pensió. Ara, entre les peticions en les quals coincideixen tots dos gremis, al costat de la millora general de les condicions laborals, hi ha el pagament just dels drets residuals per part dels serveis de streaming.