Visita de la directora general de la UNESCO

Actualitzada 11/07/2023 a les 17:23

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, fa una estada de dos dies a Andorra amb motiu del 30è aniversari de l'entrada del país a l'organisme i amb l'objectiu de conèixer en primera persona els projectes ja reconeguts, com les festes de l'os i les falles, i els que optan a la candidatura com la construcció en pedra seca i el projecte transnacional, liderat per Andorra juntament amb França i Andorra, que reuneix 12 monuments d'èpoques diferents, des de l'edat mitjana fins al segle XVI.La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que hi haurà una reunió informal al setembre amb els tècnics de la UNESCO per avançar en la candidatura que es preveu es pugui presentar en el 2024.