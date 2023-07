És un bon moment per planificar una estratègia a la teva carrera. La configuració astral d'avui us donarà una perspectiva extra per a qualsevol situació política que estigui actualment a la vostra feina. Potser de cop veuràs una manera d'impressionar el teu gerent i guanyar una promoció. O potser tinguis una idea per a un negoci que t'ajudarà a expandir la teva clientela ràpidament. Utilitza aquests instints aguts que posseeixes perquè et guiïn cap a la direcció correcta.