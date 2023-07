Centre històric i romànic d’Andorra la Vella

Actualitzada 11/07/2023 a les 06:50

Descobriu la història, la tradició i la cultura passejant per Andorra la Vella, visitant-ne el llegat arquitectònic, escultòric i pictòric. El centre històric ha conservat la seva personalitat al marge del creixement de la ciutat. Visita de la capella de Sant Andreu, visita de l’església de Sant Esteve i de Casa de la Vall. Casa de la Vall és un dels monuments més simbòlics d’Andorra, potser és el més simbòlic de tots. Història, bellesa i importància política són els seus punts forts. Hora: 16.30 h.Andorra la Vella.El quimono és una peça amb més de mil anys d’història. Descobrirem l’origen i la seva evolució des de les albors de la història japonesa fins a l’actualitat. Es clourà amb una demostració en directe de kitsuke o l’art de vestir el quimono. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Aprofiteu la visita guiada pel poble de Santa Coloma i gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles, amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. Hora: 9.30 h.Andorra la Vella.Recorregut íntim i nostàlgic, més de cent fotografies particulars inèdites de Canòlich, del 1900 al 1999, acompanyades d’un centenar d’aparells fotogràfics amb què podrien haver estat fetes. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 13 de juliol.Exposició fotogràfica Integrats, del Grup de Folklore Casa de Portugal. Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 19 h.La Massana. Fins al 28 de juliol.Mostra d’una forma oberta i natural la cicatriu causada per una operació a cor obert i transmet valors com la superació personal, les ganes de viure i la positivitat.Escaldes-Engordany. Fins a l’1 d’agost.Diàleg amb Javier Balmaseda. Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte, de 10 a 13 h.Andorra la Vella. Fins al 17 d’agost.Destacats artistes gravadors japonesos conviuen amb una mostra sobre la vida japonesa a través de l’exhibició d’armadures samurais, quimonos, objectes de la vida quotidiana i fotografies.Escaldes-Engordany.Fins al 23 de setembre.Exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener.