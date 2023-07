Alerta màxima (I)

Actualitzada 11/07/2023 a les 06:48

Hollywood està vivint dies d’alerta màxima: a la prolongació de l’aturada dels guionistes s’uneix ara la incertesa davant l’amenaça del sindicat d’actors (SAG-AFTRA) d’anar també a la vaga. Mentre els segons es mantenen ferms, els intèrprets tiben la corda buscant un acord amb els estudis per assolir un nou conveni col·lectiu.“Volem que el SAG obtingui el millor tracte possible. La nostra vaga els està ajudant a pressionar i nosaltres tenim força i veiem clars els problemes pels quals hem de continuar lluitant”, ha expressat Michele Mulroney, vicepresidenta del sindicat de guionistes (WGA). Els 70 dies que els autors porten de vaga han aconseguit paralitzar la majoria de produccions televisives i retardar alguns projectes cinematogràfics de gran envergadura. Sèries de la talla de Stranger Things, Cobra Kai o Abbott Elementary ja s’han vist afectades.Ara, Hollywood tremola davant la possible amenaça de vaga de part del SAG-AFTRA, que acabaria per clausurar completament l’activitat de la indústria audiovisual, repercutint de manera immediata en esperades pel·lícules com Gladiator 2 i Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two. Abans que el gremi d’actors comencés les negociacions amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió, el 98% dels membres van aprovar unir-se a l’aturada en cas que les demandes no fossin ateses.Entre les peticions hi ha l’augment de la remuneració base, minvada per la inflació i l’streaming, la regulació dels drets d’imatge respecte a la intel·ligència artificial o la cobertura del cost de les audicions autogravades.El 27 de juny, membres del sindicat van enviar una carta interna als líders del gremi demanant-los que no es conformessin amb res que no fos “un acord transformador”, elevant així les probabilitats d’una aturada que començaria dijous.